Agressieve man aangehouden op treinstation

De verdachte zou zich die nacht in een dronken bui vervelend hebben gedragen op het station. Toen de medewerkers op het station naar zijn identiteit vroegen, reageerde hij agressief. Hierop werd rond 04.00 uur de politie ingeschakeld. In het bijzijn van de politie begon de man te schelden. Hierop hielden zij de man aan. Hiernaast probeerde hij een medewerker te bespugen, waarop een agent in zijn gezicht werd geraakt. De agressieve man probeerde ook te schoppen en te slaan, maar dit kon door de agenten worden ontweken. De agressieve verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats werd hierop overgebracht naar het politiebureau. Hier bedreigde hij het personeel met de dood. Hij zit vast voor verder onderzoek.