PostNL: grote drukte bij pakketbezorging en veel kaarten

Door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus stijgt het aantal online bestellingen in Nederland en België op dit moment sterk. Door het grote aantal bestellingen, de impact van de maatregelen (zoals afstand bewaren en contactloos bezorgen) en het hogere ziekteverzuim kan er lokaal vertraging ontstaan bij de pakketbezorging. De postbezorging verloopt volgens PostNL op dit moment nog volgens plan. Om te laten weten dat we aan elkaar denken in deze moeilijke tijd worden er veel kaarten verstuurd.

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Dat wij onze post- en pakketbezorging in deze situatie kunnen voortzetten zodat de mensen thuis kunnen blijven is een enorm groot compliment aan iedereen die bij of voor ons werkt. Natuurlijk onze bezorgers die de straat op gaan en overal post en pakketten bezorgen. Maar zeker ook alle mensen daarachter: sortering, voorbereiding, transport en alle anderen in onze logistieke operatie. Ik ben trots en heb veel respect voor onze mensen, die met hun inzet bezorging van post en pakketten mogelijk blijven maken. We vragen iedereen om onze mensen de ruimte te geven zodat zij hun werk veilig kunnen blijven doen.”

Nederland en België blijven thuis: meer online bezorging

Doordat mensen thuis blijven en winkelketens de deuren sluiten stijgt het aantal online bestellingen op dit moment sterk. Het gemak van online winkelen is nu veranderd in een noodzaak om aankopen te doen bij webshops. PostNL doet er alles aan om alle bestellingen zo veel mogelijk op tijd te blijven bezorgen, maar door de drukte, de maatregelen en het ziekteverzuim kan er lokaal vertraging ontstaan. Informatie daarover is beschikbaar in track&trace en op de website van PostNL.

Post- en pakketbezorging cruciaal voor maatschappij

PostNL maakte eerder bekend de bezorging van post en pakketten zoveel mogelijk voort te zetten. Dit zorgt er immers voor dat mensen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven. Dat ouderen en kwetsbare groepen in onze samenleving in contact blijven met hun naasten. En dat bedrijven hun klanten kunnen bereiken, wat bijdraagt aan het instandhouden van het maatschappelijke verkeer. Voorwaarde is wel dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken en de richtlijnen van het RIVM kunnen worden nageleefd. PostNL past processen en werkplekken voortdurend aan als de richtlijnen dat voorschrijven. Dat kost tijd en leidt in sommige gevallen tijdelijk tot vertraging.