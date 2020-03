Nederlandse ambulance met coronapatiënt in België tegengehouden voor tolgeld

Twee Nederlandse ambulancemedewerkers zijn zaterdagavond in België tot hun stomme verbazing tegengehouden toen ze met een coronapatiënt het tolstation voor de Liefkenshoektunnel in Antwerpen wilden passeren.

Tijdens de dienst moest de ambulance-verpleegkundige Martijn Hendrikseen en zijn collega Edwin Montanus een corona positieve patiënt overplaatsen van Nederland naar België.

De ambulance was onderweg naar Terneuzen, en de snelste route daarnaartoe is via Antwerpen. Bij het passeren van de Belgische grens waren er nog geen problemen, maar dat werd wel anders toen ze de toltunnel naderden. Eenmaal voor de slagboom van de tolweg maakte een man hen met de vinger duidelijk dat ze moesten betalen vanuit een verderop gelegen tolhuisje.

''Wij onze ambulance in z’n achteruit gezet en naar deze desbetreffende Belg gereden een paar tolhuisjes verderop.'' De chauffeur legde de man uit dat ze een corona-patiënt in de auto hadden liggen die naar het ziekenhuis moest worden vervoerd, maar het antwoord was: ''u bent hier in België en u moet gewoon betalen.'' De ambulancemedewerkers probeerde nog een kantoortje verderop op begrip, maar ook hier was het antwoord gewoon dokken. Zelfs de zwaailampen aandoen leek geen indruk te maken.

''Mijn collega gaf aan geen pinpas bij zich te hebben maar alleen contant. Dat werd geweigerd, ivm mogelijk besmet geld. Gelukkig had ik wel m’n pinpas bij me en konden we na het betalen van 6 euro tol alsnog onze weg vervolgen met onze patiënt.''