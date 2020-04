Aanhouding na overval

De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden voor de overval in een supermarkt aan de Bergsestraat in Huijbergen.

Het personeel van de supermarkt werd dinsdag 31 maart rond 18u30 met een mes bedreigd. De buit bedroeg enkele pakjes sigaretten. Daarna vluchtten de twee daders op de fiets weg. De politie stelde een buurtonderzoek in en vroeg via een burgernet het publiek om hulp. Later op de avond kon de politie naar aanleiding van een signalement twee verdachten aanhouden. Het gaat om twee minderjarige verdachten uit de gemeente Woensdrecht. Zij zitten vast voor verhoor.