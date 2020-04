Celstraffen voor bedreiging agenten met besmetting coronavirus

'Asociaal'

De man uit Zutphen krijgt 8 weken celstraf en de man uit Biddinghuizen 12 weken cel waarvan 2 voorwaardelijk. De politierechter vindt het ronduit asociaal dat personen zich in deze crisistijd zo gedragen en dat moet volgens hem hard afgestraft worden.

Telehoren

Alle deelnemers namen deel aan de zitting door middel van telehoren. Door het coronavirus zijn het onzekere tijden in Nederland. Je moet zo veel mogelijk thuiswerken en scholen, cafés en restaurants zijn gesloten. Evenementen en sportwedstrijden zijn verboden. Iedereen moet steeds weer zijn handen wassen en in zijn elleboog niezen of hoesten. Verder moet je zo veel mogelijk thuis blijven en als je toch iemand tegenkomt anderhalve meter afstand houden.

Niet beschermd tegen besmetting

Deze politieagenten konden niet thuiswerken, want ze werken op straat. En ondanks het gevaar voor besmetting kunnen politieagenten vaak geen anderhalve meter afstand houden. Ze patrouilleren met z’n tweeën of drieën in een auto. Bij hulpverlening of arrestaties moeten ze anderen aanraken. Zij zijn niet beschermd tegen besmetting met het coronavirus. Dat kan vaak niet anders. Maar ook politieagenten hebben partners, kinderen en ouders. Ook agenten kunnen besmet raken met het coronavirus en dit doorgeven aan hun familie. Dit leidt tot angst en onzekerheid bij de agenten en hun familie.

Hoesten en spugen

Het onder deze omstandigheden hoesten en/of spugen in de richting van - het gezicht van - politieagenten en te dreigen ze met het coronavirus te besmetten is ronduit asociaal. Iedereen loopt het risico om besmet te raken, maar politieagenten lopen door hun werk voor de samenleving een groter risico. Daarom worden deze zaken wel berecht en is een hogere straf passender dan de politierechter onder normale omstandigheden voor deze misdrijven oplegt.

Zutphense verdachte

De man uit Zutphen maakte zich op 21 maart 2020 schuldig aan het bedreigen van politieagenten om ze met het coronavirus te besmetten. Daarnaast beledigde hij de agenten en verzette zich tegen zijn aanhouding. De man verscheen niet voor de politierechter. Hij heeft een flink strafblad en is vaker voor geweldsdelicten, bedreiging en belediging veroordeeld. Ook liep de Zutphenaar nog in een proeftijd.

Acht weken celstraf

Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 weken. Dat is in lijn met de recent opgelegde straffen in vergelijkbare straffen. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf straf van 4 weken alsnog uitzitten. Tot slot moet de man een schadevergoeding betalen van 400 euro aan 1 van de agenten.

Zaak man uit Biddinghuizen

De man uit Biddinghuizen mishandelde op 19 maart 2020 in Nunspeet de zoon van zijn vriendin. Daarnaast dreigde hij politieagenten te besmetten met het coronavirus en beledigde deze agenten. Verder verzette de man zich tegen zijn aanhouding.

Net als de man uit Zutphen heeft ook deze man een flink strafblad en liep hij nog in een proeftijd van een eerdere straf. Zo is hij is vaker voor huiselijk geweld, bedreiging en belediging veroordeeld.

Twaalf weken celstraf

Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 weken, waarvan 2 voorwaardelijk. De straf valt door de mishandeling van de zoon van zijn vriendin hoger uit dan de man uit Zutphen. Verder moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf straf van 5 dagen uitzitten en een schadevergoeding betalen van 400 euro aan 1 van de agenten.