Chroom-6 ziektelijst uitgebreid voor Defensie en re-integratieproject Tilburg

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft opnieuw de bestaande wetenschappelijke kennis onderzocht over gezondheidseffecten en ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. Dit nieuwe onderzoek laat zien dat contact met chroom-6 ook kan leiden tot strottenhoofdkanker. Dit is belangrijk voor oud-werknemers op de zogenoemde POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage -locaties van Defensie en de toenmalige deelnemers en trajectbegeleiders aan het re-integratieproject tROM in Tilburg. Het RIVM blijft volgen of er nieuwe wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat contact met chroom-6 tot ziekten kan leiden.

Chroom-6 en ziekten

In 2018 deed het RIVM onderzoek naar chroom-6 en ziekten. Het RIVM concludeerde dat direct en indirect contact met chroom-6 kan leiden tot ziekten. Het gaat om kanker, waaronder longkanker, neus- en neusbijholtekanker en maagkanker. Ook kan het chroom-6-gerelateerde allergische astma en neusslijmvliesontsteking (rhinitis) veroorzaken. Het kan tot chronische longziektes zoals COPD chronic obstructive pulmonary disease leiden. Contact met chroom-6 kan allergisch contacteczeem veroorzaken. En het kan leiden tot perforatie van het neustussenschot door chroomzweren. Het RIVM heeft deze ziekten opgenomen op de ziektelijst chroom-6. In 2019 is strottenhoofdkanker hieraan toegevoegd.

Betrokkenen hadden na het rapport van 2018 nog vragen. Daarom keek het RIVM in 2019 ook naar een aantal specifieke gezondheidsproblemen. Er blijken geen aanwijzingen te zijn dat contact met chroom-6 afbrokkelende tanden veroorzaakt. Ook is het onvoldoende duidelijk dat chroom-6 kan leiden tot andere ziekten van het afweersysteem (zoals auto-immuunziekten), dan de allergische reacties die al bekend waren.

De manier waarop werknemers in contact kwamen met chroom-6 is van invloed of zij ziek worden. Er zijn ook andere factoren die hierbij een rol spelen. Namelijk ander werk, contact met andere stoffen, de leefstijl en persoonlijke gevoeligheid.

Chroom-6 op diverse werklocaties

Het RIVM heeft gekeken naar chroom-6 op verschillende werklocaties. Namelijk, de voormalige POMS-locaties (POMS: Prepositioned Organizational Materiel Storage) van Defensie en de tROM Nedtrain werkplaats in Tilburg. Op de POMS-locaties onderhielden werknemers van Defensie tussen 1984 en 2006 Amerikaans legermaterieel. Hierbij kon chroom-6 vrijkomen, dat vooral in de grondverf van het materieel zat. Ook deelnemers van het re-integratieproject tROM, en hun trajectbegeleiders van de gemeente Tilburg, kwamen in contact met chroom-6. Dat gebeurde tijdens hun restauratiewerkzaamheden aan museumtreinen. Tussen 2004 en 2012 namen ongeveer 800 mensen deel aan dit re-integratieproject. Voor beide werklocaties geldt dat werknemers door contact met chroom-6 de ziekten van de ‘ziektelijst chroom-6’ mogelijk hebben gekregen of nog kunnen krijgen.