Automobilist overleden bij ernstig verkeersongeval Venlo

Bij een ernstig verkeersongeval dinsdagmiddag in Venlo is een automobilist om het leven gekomen. Dit meldt de politie dinsdag.

Onderzoek

De politie stelde een onderzoek na het dodelijk verkeersongeval dat dinsdag rond 12.30 uur plaatsvond op de kruising Eindhovenseweg/Van Heemskerckweg. De weg was in beide richtingen ter hoogte van A67 en oprit A73 afgesloten.

Vrachtwagen

'Het ongeval gebeurde tussen een vrachtauto en een personenauto. In eerste instantie werd een traumahelikopter opgeroepen maar de bestuurder van de personenauto is ter plekke overleden', aldus de politie. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van dit ongeval.