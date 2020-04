Fietsster ernstig gewond bij botsing met auto

Op de Boxtelseweg (N618) bij Schijndel is woensdagmiddag rond 16.00 uur een fietsster ernstig gewond geraakt nadat zij in botsing kwam met een personenauto. Het verkeersongeval gebeurde ter hoogte van de restaurant De Nachtegaal waar de provinciale weg kruist met de Schrijvershoef en de Langeweg. De fietsster stak vermoedelijk de weg over, een automobilist kon een botsing niet voorkomen en schepte de vrouw.

De provinciale weg werd afgezet door de politie. Tevens sommeerde zij omstanders en passanten de plaats van het ongeval te verlaten, dit vanwege het samenscholingsverbod in deze coronatijd. Naast de politie kwamen twee ambulances, een traumahelikopter en de brandweer plaatse om hulp te verlenen en het incident af te schermen.

Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts per de ambulance overgebracht naar het ETZ Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. De automobilist is ongedeerd gebleven. De politie in ter plaatse ene onderzoek gestart om de toedracht van het ongeval vast te stellen. Weggebruikers werd verzocht een andere route te nemen.