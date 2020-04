Brandweer gealarmeerd voor nachtelijke bosbrand buitengebied Schijndel

Waterwagen

Voor de brand zijn een tankautospuit en een later gealarmeerde waterwagen ter plaatse gekomen, ook de politie kwam met twee eenheden ter plaatse. Na ruim een uur was de brand geblust en konden de brandweerlieden terug keren naar de kazerne. De politie sloot korte tijd één rijbaan van de N622 gedeeltelijk af zodat de waterwagen zich daar kon stationeren. Of er sprake is van brandstichting is niet bekend.