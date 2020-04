Gemeente Boxtel zet speelplekken voor jeugd af om corona-maatregelen

De gemeente Boxtel heeft zondag in de omgeving van de Maastrichtsestraat en de Dr. de Brouwerlaan de skatebaan, de Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) en de voetbalkooi gesloten in verband met de openbare veiligheid. Op grond van artikel 2.1.1.1 van de APV is het verboden deze plekken te betreden en er te verblijven. Overtreders zullen worden beboet.