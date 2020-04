Veel schade na plofkraak in Amsterdam

Een plofkraak bij een pinautomaat van de Rabobank aan het Osdorpplein in Amsterdam heeft in de nacht van zondag op maandag voor flinke schade gezorgd.

Rond 04.00 uur werd er een explosief tot ontploffing gebracht. Het is niet duidelijk of de daders iets buit hebben gemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de resten van de geldautomaat onderzocht op de aanwezigheid van niet ontplofte explosieven.

Eerder die nacht is volgens NH-Nieuws ook al een poging geweest tot een plofkraak aan de Oostelijke Handelskade. Of beide incidenten met elkaar verband houden is niet bekend.