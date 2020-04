Aanhoudingen bij container met 1459 kilo cocaïne

Vorige week vrijdag heeft het HARC-team naar aanleiding van een tip 1459 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. 'Direct na het aantreffen van de verdovende middelen is een groot onderzoek gestart dat deze week heeft geleid tot vijf aanhoudingen', zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

Verdachten

Het gaat om een 33-jarige man uit Peje (Joegoslavië), een 35 jarige man uit Mirusha (Joegoslavië), een 42-jarige man uit Yukaripiribeyi (Turkije), een 43-jarige man uit Lushnjë (Albanië) en een 32-jarige man uit Issoire (Frankrijk).

Onderzoek

Het onderzoek leidde naar een loods in Best (Noord-Brabant) waar woensdag 15 april vier verdachten zijn aangehouden door de politie en het team bijzondere bijstand van de Douane. De personen waren vermoedelijk op zoek naar twee containers met daarin de verdovende middelen. De containers waren geladen met mangaanerts en afkomstig uit Brazilië. De vijfde verdachte is woensdagavond aangehouden in Rotterdam vanwege zijn betrokkenheid bij het transport van de containers.

Voorlopige hechtenis

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam verdenkt de mannen van betrokkenheid bij het in- en/of vervoeren van de cocaïne. De mannen zijn vandaag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat alle verdachten 14 dagen langer vast blijven zitten.

Volledige beperkingen

Alle verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat zij geen contact mogen hebben met de buitenwereld, alleen met hun advocaten. Daarom doet het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.