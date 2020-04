Drietal gearresteerd na achtervolging

De politie kreeg een melding van een verdachte auto aan de Bloemendaalseweg in Lepelstraat. De melder had in deze onbekende auto een tuinset aangetroffen, die woensdagochtend vroeg bij zijn woning aan de Kladseweg was gestolen. Deze man was geïnformeerd door een buurtbewoner naar aanleiding van een opsporingsbericht via de buurt WhatsApp.

Observeren

De politie hield hierna de auto in de gaten en zag rond 14.30 uur dat drie mannen aan kwamen rijden, waarna een van hen naar de auto liep. In deze auto stond de gestolen tuinset nog. Hij werd gearresteerd. Het gaat om een 20-jarige man uit Tholen. Hierna vluchtten de twee andere mannen in de auto weg, waar ze mee waren gekomen. Hierbij ontstond een achtervolging naar Wouw, waar het tweetal aan het Bosveld werd aangehouden. Het gaat om twee inwoners (20 en 22 jaar) uit Vlissingen. Het drietal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Ze worden donderdag verhoord. De vluchtauto is in beslag genomen.

Gereedschappen

Naast de gestolen tuinset trof de politie in de auto nog diverse gereedschappen van het merk Stihl aan, zoals bladblazer, kettingzaag, bosmaaier, heggenschaar.