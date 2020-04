Aantal COVID-patiënten op IC verder gedaald naar 804

Het aantal COVID-19 patiënten dat op de Intensive Care verblijft is met 57 gedaald ten opzichte van gisteren. 'Daarmee komt het totaal op 804', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag.

Geplande zorg weer opgepakt

Er liggen daarnaast nog 431 non-COVID-patiënten op de IC zo blijkt uit de gegevens van Voorzitter Ernst Kuipers van het LCPS. 'We zien het verschil in drukte tussen de regio’s verder afnemen. Verder is er een stijging van non-COVID-patiënten op de IC, een goed teken dat de geplande zorg weer opgepakt wordt', aldus Kuipers.

Duitse IC-afdelingen

Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 776 in Nederland, 56 minder dan gisteren. En 28 in Duitsland, 1 minder dan gisteren, door terugplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 2 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.