RIVM: Negen zorgmedewerkers overleden aan COVID-19

Opgenomen in ziekenhuis

'Dit betreft zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis. Het is niet bekend of te achterhalen of de zorgmedewerkers het virus tijdens hun werk hebben opgelopen of daarbuiten. Van hen zijn 458 gemeld als opgenomen in het ziekenhuis, dit is 3% van het totaal aantal positief op COVID-19 geteste zorgmedewerkers', aldus het RIVM.

Overleden

Van negen zorgmedewerkers is gerapporteerd dat zij zijn overleden, Zij hadden een leeftijd tussen de 45 en 69 jaar. Van zes van de overleden zorgmedewerkers is bekend dat zij bestaande gezondheidsproblemen hadden. Van de andere drie overleden zorgmedewerkers is dit nog niet bekend.

Zorgmedewerkers vaker getest

Zorgmedewerkers worden laagdrempelig getest bij (milde) klachten, daarom vormen zij een groot deel van het aantal gemelde COVID-19 patiënten. Mensen die niet werkzaam zijn als zorgmedewerker worden doorgaans alleen getest als zij een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van de ziekte of opgenomen zijn in het ziekenhuis.

Ruim helft besmette personen is zorgmedewerker

Van alle 24.054 meldingen van bevestigde COVID-19 patiënten tussen de 18 en 69 jaar is 58% (13.884) zorgmedewerker. Van zowel alle met COVID-19 gemelde als in het ziekenhuis opgenomen patiënten in de leeftijden 18 tot en met 69 jaar (5.491) is 8% een zorgmedewerker. Van alle 547 gemelde overleden COVID-19 patiënten in de leeftijden 18 tot en met 69 jaar was 1,6% een zorgmedewerker. Van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar werkt zo’n 11% als zorgmedewerker.