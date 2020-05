Automobilist negeert stopteken en scheurt van Made naar Oosterhout

Een 19-jarige Oosterhouter is zaterdag 2 mei 2020 omstreeks 01.30 uur na een achtervolging door de politie op de Herendam in Oosterhout aangehouden. De automobilist negeerde een stopteken en reed verkeersgevaarlijk met hoge snelheden van Made naar Oosterhout. Er is bloed afgenomen om vast te stellen of de verdachte onder invloed was van drugs. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Agenten zagen vannacht op de Nieuwelaan in Made in tegengestelde richting een personenauto van het merk Opel rijden. De dienders besloten een controle in te stellen en keerden. Ze zagen dat de bestuurder zijn snelheid verhoogde tot circa 140 km / uur. Op de Crullaan in Made nam hij de rotonde middels de linkerzijde en reed daardoor op de rijbaan bestemd voor het tegemoet komend verkeer. Dit gebeurde tijdens de achtervolging nog vier keer.

Stopteken

De politiemensen reden met zwaailicht en sirene om het verkeer te waarschuwen en gaven de automobilist in den Hout een stopteken middels de transparant aan de voorzijde van hun auto. Hieraan werd niet voldaan. De Opel slingerde van links naar rechts en er kwam zwarte rook onder vandaan. De bestuurder stopte uiteindelijk op de Herendam in Oosterhout waarna hij werd aangehouden. Vanwege cocaïnegebruik, heeft een GGD arts bij hem bloed afgenomen. De auto is van zijn vriend die naast hem zat. De verdachte verklaarde dat hij uit paniek gehandeld had