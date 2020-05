Verdachte moordzaak Breukelen werkte mogelijk samen

Op zaterdag 14 maart werd in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen het lichaam gevonden van de 33-jarige Bas Vijzelaar. De politie gaat ervan uit dat hij de avond daarvoor om het leven is gebracht. Op de ochtend van 14 maart zag een voorbijganger bloed, glas en een mobiele telefoon liggen op de Kanaaldijk Oost. Met behulp van een sonarboot en duikers heeft de politie Vijzelaars auto en lichaam onder het wateroppervlak aangetroffen.

Camerabeelden

Al snel kreeg de politie een verdachte in beeld. Deze kon op 16 maart worden aangehouden. Het onderzoek is daarna voortgezet. Daaruit is steeds sterker op te maken dat er bij de moord een tweede persoon betrokken is geweest. Zo beschikt de politie over diverse camerabeelden waarop de auto van het slachtoffer te zien is, dit in combinatie met andere voertuigen en personen.

Oproep

De politie doet daarom opnieuw een oproep. Mensen die tussen 7 en 14 mei contact hebben gehad met Bas Vijzelaar, en nog geen contact hebben gehad met de politie hierover, worden gevraagd zich te melden. Ook mensen die weten met wie het slachtoffer in die periode contact had worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Ook als mensen een idee hebben wie bij de moord betrokken kan zijn geweest worden zij gevraagd die informatie te delen.