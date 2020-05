Twee personen overleden bij woningbrand

Bij een brand in een appartementencomplex aan de Lindestraat zijn vannacht twee personen overleden. Twee personen zijn voor een medische controle in het ziekenhuis geweest. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.

Rond 01.30 uur ontvingen de hulpdiensten de melding van de brand. Er werd meteen begonnen met het (deels) ontruimen van het gebouw. Naast het appartement waar brand is uitgebroken liepen nog eens vier appartementen brandschade op.

Onderzoek

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie is daarom een onderzoek gestart dat o.a. bestaat uit een forensisch onderzoek in het appartementencomplex en een tactisch onderzoek door de recherche. Uit deze twee onderzoeken moet blijken waardoor de brand is ontstaan.