Geldboetes geëist na overlijden werknemer tijdens werkzaamheden aan dak

Donderdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Zwolle een geldboete van 8000 euro – waarvan 4000 euro voorwaardelijk - geëist tegen een feitelijk leidinggevende van een bouwbedrijf in de agrarische sector. 'Tegen het bedrijf eiste het OM een geldboete van 40.000 euro, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk. Een werknemer van het bedrijf overleed in april 2018 na een val van het dak. Het OM verwijt de verdachten dat zij onvoldoende veiligheidsmaatregelen hadden genomen', zo meldt het OM donderdag.

Door lichtplaat gevallen

De werknemer overleed tijdens het verrichten van dakwerkzaamheden in Culemborg op tragische wijze. Hij viel vanaf hoogte door een lichtplaat en kwam terecht op de vloer ruim 6 meter lager. Het slachtoffer werkte al ruim 4 jaar voor het bedrijf. De man was een goed en gewaardeerd vakman. Het bedrijf waarvoor hij werkte is gespecialiseerd in de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen in de agrarische sector. Het werk dat hij deed was het uitvoeren van ‘dakwerkzaamheden’ zoals het leggen van nieuwe daken en het vervangen van platen op al bestaande daken.

Veiligheidsnetten, dakladders en loopplanken

Als er wordt gewerkt op hoogte dienen er maatregelen genomen te worden om valgevaar tegen te gaan, aldus de officier. 'Te denken valt aan het plaatsen van veiligheidsnetten of het plaatsen van een werkvloer onder het dak waar aan wordt gewerkt. Als er op een dak gelopen wordt moet dat met gebruikmaking van dakladders/loopplanken. Er dient een randbeveiliging of steiger aan de rand van het dak geplaatst te worden. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een zogenaamde verreiker in combinatie met een daarvoor geschikte werkbak. Nog een optie is het gebruiken van een persoonlijke valbeveiliging.'

'Alleen ladder en wat loopplanken'

In deze situatie, in Culemborg, was er volgens de officier slechts een ladder geplaatst om op het dak te komen en waren er wat loopplanken gelegd op het dak. 'Er waren geen verdere maatregelen genomen om valgevaar tegen te gaan. Dat is bij lange na niet voldoende om veilig te kunnen werken', aldus de officier. Volgens hem was het bedrijf op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften maar was de gevolgde werkwijze zoals in Culemborg een gebruikelijke. De verantwoordelijkheid voor veilig werken werd volgens de officier bij de mensen op de werkvloer neergelegd terwijl deze bij de werkgever hoort te liggen.

Strafeis

Binnen het bedrijf is de feitelijk leidinggevende die vandaag terecht staat eindverantwoordelijk. 'Hij is de spil van het bedrijf, dat een platte organisatiestructuur kent. Hij bepaalt, hij trekt aan de touwtjes en drukt op de knoppen. In deze setting is hij degene die feitelijk leiding geeft aan dat wat er gebeurt op de werkvloer en dus ook datgene wat er in april 2018 is gebeurd.' Een geldboete van 8000 euro waarvan 4000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor de feitelijk leidinggevende vindt de officier hier dan ook op zijn plaats. Het bedrijf hoorde een geldboete van 40.000 euro waarvan 10.000 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar tegen zich eisen. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.