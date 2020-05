Hulpdiensten stoppen met actief zoeken vijfde slachtoffer Scheveningen

De afgelopen dagen is er intensief gezocht naar het laatste slachtoffer waarbij inmiddels naast de KNRM, de Kustwacht, de brandweer, de politie ook de marine een bijdrage heeft geleverd. Zij beschikken over geavanceerde apparatuur om zowel het wateroppervlak als het zeewater en de bodem af te speuren. desondanks is het lichaam van het slachtoffer nog niet gevonden. De hulpdiensten stoppen dan ook met actief zoeken naar het lichaam.