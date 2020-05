Tankstations gesaboteerd in gemeente Groningen

Actievoerders van Code Rood hebben in de gemeente Groningen de benzineslangen van vier Shell tankstations aan elkaar vastgemaakt met kettingen. Dit laat de actiegroep weten op haar Facebookpagina.

Het gaat om het tankstation aan de Ketwich Verschuurlaan, de Zonnelaan de Euvelgunnerweg in Groningen en de Rijksstraatweg in Haren

De actie is duidelijk op de leverantie van benzine gericht en niet op de eigenaar van de tankstations. 'Onze actie is niet tegen deze ondernemers gericht, maar tegen Shell, die de tankstations en de olie die uit de pompen vloeit in bezit heeft’, aldus Code Rood