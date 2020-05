Zeeuwen hebben langer en vaker seks tijdens coronacrisis

De verplichte thuisquarantaine heeft een duidelijke invloed op ons seksleven. Inwoners van Zeeland masturberen nu beduidend meer, vooral onder vrijgezellen is dit het geval. In veel gevallen wordt daarbij een speeltje gebruikt. Verder geven Zeeuwen aan vaker seks te hebben dan voor de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van EDC Retail, Europees marktleider op het gebied van online erotiek en bekend van de website EasyToys.

Ruim 1400 mensen uit heel Nederland zijn ondervraagd: vrijgezellen en mensen met een relatie, met en zonder kinderen. Een ruime meerderheid (61 procent) geeft aan meer zin in seks te hebben sinds de ‘intelligente’ lockdown. Voor degenen die thuis zitten met kinderen is privacy geenszins een spelbreker: liefst 85 procent van die groep geeft aan nog zin te hebben in seks. Dat, terwijl 45 procent bang is om betrapt te worden.

Zelfbevrediging en speeltje

In Zeeland voegen ze de daad bij het woord, zo blijkt. Inwoners hebben tijdens de coronacrisis vaker en langer seks. Zeeuwen hebben nu gemiddeld 4 keer per week seks tegenover 3,4 keer voordat het virus ons land bereikte. Van de mensen met een relatie heeft 75 procent nog altijd seks, van de mensen met kinderen is dat 50 procent.

Naast seks onthullen de thuiszitters ook vaker aan zelfbevrediging te doen. Uit het onderzoek blijkt dat vooral voor de vrijgezelle provinciegenoten te gelden. Sloegen ze vóór corona gemiddeld 3,8 keer per week de hand aan zichzelf, nu is dat 12,3 keer per week. Van de stelletjes zegt 60 procent nu vaker te masturberen. 54 procent van de ondervraagde Zeeuwen gebruikt daarbij een speeltje.

Als voornaamste redenen voor de masturbatiepiek noemen de respondenten tijd en verveling. Seksuologe Talitha Rodenhuis denkt dat er nog meer meespeelt: “Masturbatie dient voor velen ook als uitlaatklep voor de spanning en stress die mensen nu vaker ervaren. En omdat het niet meer mogelijk is om op fysieke dates te gaan, is het aannemelijk dat singles hun seksuele behoeften nu zelf moeten bevredigen.”