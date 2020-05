Politieagent verdacht van lekken vertrouwelijke informatie

De uit Vijfheerenlanden afkomstige man is op 18 mei jl. aangehouden door de Rijksrecherche en zit sinds die tijd – in beperkingen - in voorarrest. Het Openbaar Ministerie zal donderdag de gevangenhouding van de verdachte vorderen op de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland.

De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie verder onderzoek. Vanwege onderzoeksbelangen is de aanhouding niet eerder bekend gemaakt.