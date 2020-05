Bestelbus in brand

Zondag vroeg in de ochtend, omstreeks 04:35 uur, is de brandweer gealarmeerd voor een autobrand aan de Bunderstraat in Schijndel. Volgens de melding zou het gaan om een camper, echter betrof het een bedrijfsbus van BrabantWater die vlakbij een camper op de parkeerplaats stond geparkeerd.