Aanhouding na autobrand

De hulpdiensten werden dinsdagochtend rond 01u30 opgeroepen voor een autobrand op het Clara’s Pad. Agenten stelden een buurtonderzoek in, omdat getuigen een voertuig in de buurt van de brand hadden zien staan. Op de Stelledijk in ’s Heer Arendskerke zagen ze rond 02u00 de auto en werd een 30-jarige man uit Heinkenszand gearresteerd op verdenking van brandstichting. Het ligt mogelijk in de relatiesfeer.