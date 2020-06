Grondwaterkwaliteit 2000 – 2018

Het grondwater bij drinkwaterwinningen in Nederland bevat bij 92 van de 156 onderzochte winningen sporen van menselijke verontreinigingen. De belangrijkste verontreinigingen zijn gewasbeschermingsmiddelen, oplosmiddelen en andere industriële stoffen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de periode 2000 tot en met 2018 op basis van wettelijke meetprogramma’s van drinkwaterbedrijven (REWAB).

De studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en is onderdeel van de rapportages voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW Kaderrichtlijn Water ). Ten opzichte van de vorige inventarisatie (2000-2012) zijn concentraties van sommige stoffen afgenomen, terwijl andere juist zijn toegenomen of gelijk gebleven.

Het is van belang de kwaliteit van het grondwater dat wordt gebruikt om drinkwater van te maken, nauwlettend te volgen. Inzicht in het vóórkomen van oude en nieuwe verontreinigingen kan worden gebruikt om het grondwater beter te beschermen, de toelating van stoffen aan te passen of de zuiveringsinspanning van de drinkwaterbedrijven.