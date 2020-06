BOA's schrijven geen bonnen uit in vier grote steden

In de vier grote steden zullen buitengewoon opsporingsambtenaren die belast zijn met handhaving, geen bonnen uitschrijven. Dit laten de vakbonden weten.

Vanuit de actie moet een signaal komen richting minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid waar de bonden vandaag mee in gesprek zullen gaan. De BOA’s willen uitgerust worden met wapenstok en pepperspray om zich beter te kunnen verdedigen in situaties wanneer dat nodig is.

Burgmeesters van Amsterdam, Rotterdam en o.a. Groningen hebben laten weten dat BOA’s niet uitgerust zullen worden met geweldsmiddelen.