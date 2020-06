Landelijke oproep protestmail om alle nertsenfokkerijen vervroegd te sluiten

De Bont voor Dieren startte afgelopen week, samen met Animal Rights, een protestactie voor het vervroegd sluiten van de nertsenfokkerijen in Nederland. 'Ondanks de corona-uitbraken en besmettingsrisico’s op de nertsenfokkerijen in Nederland, mogen deze toch open blijven tot 2024. Inmiddels zijn er op vijf fokkerijen corona-uitbraken geconstateerd en zijn twee mensen via nertsen geïnfecteerd met het virus', zo heeft Bont voor Dieren laten weten.

Met coronavirus besmette fokkerijen worden geruimd

Vandaag werd bekend dat de 6 besmette nertsenfokkerijen zullen worden geruimd. Bont voor Dieren wil dat alle nertsenfokkerijen vervroegd worden gesloten en niet pas in 2024. De landelijke oproep voor de protestmail komt voort uit de verworpen motie om de nertsenfokkerijen eerder te sluiten.

Risico op meer besmettingen

Minister Schouten van het Ministerie van Landbouw liet vorige week nog weten niets te voelen voor het vervroegd overgaan tot sluiten en wilde verdere onderzoeken afwachten. Nu lijkt zij door de tijd te zijn ingehaald en worden dus toch 6 besmette nertsenfokkerijen geruimd.

'Einde aan deze vorm van dierhouderij'

Directeur Sandra Schoenmakers over de protestmail: “Het is overduidelijk dat nertsen gevoelig zijn voor het virus en ernstig lijden als ze geïnfecteerd raken. Bovendien hebben we nu al meerdere malen te maken met besmetting van dier-op-mens. Dierenwelzijn en volksgezondheid is in gevaar, daarom moeten we ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan deze vorm van dierhouderij. Dat is beter voor de dieren en voor de volksgezondheid”.

Te weinig controles

Vlak voordat de eerste coronabesmettingen op de nertsenfokkerijen bekend werden gemaakt, pleitten Bont voor Dieren en Animal Rights al voor strengere controle door de NVWA. Er stonden voor heel 2020 geen controles ingepland, terwijl bekend was marterachtigen gevoelig zijn voor het virus. Ook in 2019 waren er geen controles uitgevoerd. Het naderende fokverbod in 2024 zorgt ervoor dat nertsenfokkers minder investeren in het welzijn van de dieren. Des te meer reden om nu op te komen voor deze weerloze dieren zo stelt Bont voor Dieren. De protestmail van de Bont voor Dieren was woensdagmiddag al ruim 4.000 keer ondertekend.