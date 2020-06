Nep-verpleegkundige behandelde patiënten in Jeroen Bosch Ziekenhuis

De politie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar een voormalig verpleegkundige van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch. 'Hij zit op dit moment in voorlopige hechtenis op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte en diefstal', zo meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

Patiënten behandeld

'De verdachte controleerde patiënten en mogelijk diende hij ze ook medicatie toe, zonder dat hij beschikte over kwalificaties om deze handelingen te mogen verrichten', aldus het Openbaar Ministerie. Dit is strafbaar gesteld in de wet BIG. Samen met Bureau Opsporing en Boete van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt door de politie strafrechtelijk onderzocht of zijn handelen en/of nalaten schadelijk is geweest voor patiënten of het ziekenhuis.

Aanhouding

Op maandag 18 mei werd de verdachte, een 24-jarige man zonder vast woonadres, aangehouden en werden op twee plaatsen doorzoekingen verricht. Het gaat om een opslagbox van de verdachte in ’s-Hertogenbosch en om een woning in Bunnik, waar hij enige tijd verbleef. Bij de doorzoekingen werden tal van (medisch gerelateerde) goederen gevonden. Onder meer medicijnen en naalden, maar ook om verschillende soorten uniformen en bedrijfskleding en een hartmonitor. De politie onderzoekt hoe hij aan deze spullen kwam en wat hij ermee deed.

'Zeer ernstige verdenkingen'

Het Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op: “Het gaat om zeer ernstige verdenkingen die grote risico’s met zich meebrengen, in de eerste plaats voor de patiënten van het ziekenhuis. Ook in hun belang is er alle reden om deze zaak uitgebreid te onderzoeken en daar zijn wij nu mee bezig”, zo vertelt persofficier Janine Kramer. Op 22 mei is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de man nog zeker twee weken vast blijft zitten. Vandaag, donderdag 4 juni, moet de man voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen.