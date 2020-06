OM eist 4 jaar cel tegen man met 1,4 miljoen euro in koffers op Schiphol

De officier van justitie heeft op maandag 8 juni vier jaar gevangenisstraf geëist tegen een 48–jarige man uit China bij wie op 7 december 2019 €1.380.000,- werd aangetroffen in twee van zijn koffers in de bagagekelder van Schiphol. De man was vanuit Italië via Schiphol onderweg naar China.

De twee koffers met het geld werden door medewerkers van de Douane Schiphol aangetroffen in de bagagekelder. In totaal lagen er 26.000 biljetten van €50,- en 800 biljetten van €100,- in de twee stuks ruimbagage, die op naam stonden van de verdachte. De pakketten met geld waren verpakt in plastic tasjes met een krantenafdruk erop. De man werd aangesproken bij de gate en de douane vroeg hem hoeveel geld hij bij zich had. Hij antwoordde €8000,- en dat hij niet in het bezit was van een aangifteformulier liquide middelen. In zijn rugtas zat nog €7900,-. De man werd aangehouden voor witwassen en overtreding van de Algemene Douanewet.

Herkomst van het geld

Volgens de eerste verklaring van de man aan de Douane was het geld afkomstig uit zijn kledingbedrijf in Italië. Het geld zou bedoeld zijn voor fabrikanten in China. Een dag later verklaarde hij bij de FIOD dat hij het geld een dag voor vertrek van 24 verschillende mensen had gekregen om het mee te nemen naar China en daar aan anderen te overhandigen. Hij wilde niet zeggen wie deze mensen waren en wat hij in China precies met het geld moest doen. Kortom, hij verklaarde wisselend, niet concreet en niet verifieerbaar over de herkomst van het geld. De herkomst en de bestemming van het geld konden daardoor niet worden vastgesteld. Gezien de omvang van het bedrag, de ongebruikelijke omstandigheden waaronder het geld is aangetroffen en de verklaring van verdachte daarover kan het volgens de officier van justitie niet anders dan dat het geld afkomstig is van een misdrijf.

Uit afgeluisterde telefoongesprekken die de verdachte vanuit de gevangenis voerde, bleek dat hij op zoek was naar personen die het geld konden erkennen als hun legaal verdiende geld. De officier van justitie merkte ter zitting op dat uit de gesprekken naar voren lijkt te komen dat de eigenaren zelf blijkbaar nog gezocht moesten worden. Degenen die het zou erkennen, kregen een deel van het geld.

Wereld van criminaliteit

De officier van justitie benoemde ter zitting de ernst van de feiten. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een enorm bedrag, bijna 1,4 miljoen euro. Hij heeft geld dat afkomstig is van een misdrijf, geprobeerd te onttrekken aan het zicht van de autoriteiten en daarmee heeft hij de integriteit van het internationale financieel en economisch bestel aangetast.

Achter het enorme bedrag dat verdachte heeft witgewassen, gaat een wereld van georganiseerde criminaliteit schuil. De hoogte van het bedrag weegt mee in de bepaling van de strafeis. De officier van justitie komt tot vier jaar cel en eist ook dat het in beslaggenomen geld verbeurd wordt verklaard.