Sekswerkers willen eerder open

Red Light United, de belangenvereniging van raamprostituees op de Wallen, stelt dat het een illusie is om te denken dat sekswerk stopt vanwege de maatregelen. Sekswerkers op de Wallen krijgen momenteel financiële ondersteuning vanuit de TOZO die voor ZZP’ers geldt. Maar de TOZO dekt niet de kosten voor de vaak torenhoge huren die sekswerkers betalen voor woonruimte. Daarom hebben sekswerkers vaak geen andere keus dan de illegaliteit in te gaan.

‘Al vanaf het begin waren er signalen dat veel sekswerkers de illegaliteit in doken toen alles dicht moest. Dat waren de sekswerkers die geen of weinig financiële buffers hadden. Het resterende deel van de sekswerkers, die wel een financiële buffer hadden, dreigen nu ook de illegaliteit in te gaan als we moeten wachten tot 1 september,’ zo stelt de voorzitter Felicia Anna van Red Light United.

Wij zijn er daarom voorstander van om legaal sekswerk eerder mogelijk te maken dan 1 september, maar dan wel onder strengere voorwaarden,’ aldus Anna. Immers is corona geen seksueel overdraagbaar virus, waardoor er feitelijk geen verschil zit tussen sekswerkers andere contactberoepen zoals een schoonheidsspecialiste en een kapper, die wel vanaf 11 mei aan de slag mochten.

Handschoenen, mondkapjes en geen orale seks en zoenen

In het voorstel staat onder andere dat zowel de sekswerker als de klant latex handschoenen en mondkapjes moeten dragen, orale seks en zoenen niet is toegestaan en seks wordt alleen aangeboden in posities waar men met het gezicht van elkaar wegkijkt. Het protocol, dat tevens wordt gesteund door de raamexploitanten op de Wallen, is inmiddels opgestuurd.