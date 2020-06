Ontsnapte TBS’er gesnapt in onverzekerde auto

De 44-jarige TBS’er met voorwaardelijke beëindiging die zich op 8 mei jl. tijdens onbegeleid verlof onttrok uit de FPA Assen, is begin deze week in de nacht van maandag op dinsdag rond 00.45 uur aangehouden in omgeving Roermond (L). 'Hij werd gecontroleerd omdat de auto waarin hij reed onverzekerd was. Hij is overgebracht naar een politiebureau in Roermond', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.