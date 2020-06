Ruiten door zwaar vuurwerk opgeblazen

Afgelopen nacht is omstreeks 00.40 uur de voorruit van een woning met zwaar vuurwerk aan de Haverkamp vernield. Door de kracht van de explosie barstte ook de ruit aan de achterzijde van het pand en de voorruit van de bedrijfsbus die op de oprit geparkeerd stond . De bewoners, man, vrouw en twee kinderen raakten niet gewond maar zijn erg geschrokken. De politie van het team Langstraat zoekt getuigen van het incident.

De 38-jarige bewoner heeft aangifte gedaan van poging doodslag en vernieling. Hij schrok rond 00.40 uur wakker van een harde knal. Hij zag dat beneden de woonkamer en gang helemaal vol stond met rook. Het stonk naar verbrand hout. Hij liep naar buiten en zag dat het voorraam van de woning was opgeblazen. Hij heeft geen idee wie het gedaan kan hebben. Medewerkers van de Unit Forensisch Onderzoek stellen een sporenonderzoek in. Ook is een buurtonderzoek gehouden.