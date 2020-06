Kans op zware neerslag en onweer in noordoosten

De temperatuur zal vandaag in het land flink oplopen. Op sommige plekken kan de thermometer de 30 graden aantikken.

Dit warme weer kan in de loop van de middag leiden tot zwaar onweer in het noordoosten van het land. De buien kunnen gepaard gaan met veel neerslag, hagen en windstoten tot 60 kilometer per uur.

Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.