Kabinet maakt extra geld vrij voor aanpak onveilige spoorovergangen

Om de veiligheid op het spoor te garanderen en om in de toekomst meer en snellere treinen te laten rijden, komt er 25 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van overwegen. Het grootste deel van dit budget (bijna 15 miljoen) gaat naar het opheffen of beveiligen van onbewaakte overwegen, zo schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

30% afgerond

Eind 2018 kondigde Van Veldhoven aan dat binnen vijf jaar – dus voor eind 2023 – alle 180 onbewaakte overwegen zijn opgeheven of beveiligd, met als uiteindelijk doel nul slachtoffers door ongevallen bij spoorovergangen. Inmiddels is het werk aan 49 van deze 180 overwegen (bijna 30%) afgerond. Met het extra budget kunnen op korte termijn nog eens 76 onbewaakte overwegen worden aangepakt. In de praktijk gebeurt dat onder andere door de aanleg van een alternatieve ontsluitingsweg. Het totale budget voor de aanpak van de 180 onbeveiligde overwegen komt met het extra geld op ruim 80 miljoen euro.

Aanpak bewaakte overwegen

Naast de 15 miljoen euro voor de onbewaakte overwegen trekt Van Veldhoven ook 10 miljoen euro extra uit voor de aanpak van bewaakte overwegen. De afgelopen jaren zijn vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) 25 bewaakte overwegen beter beveiligd of verbeterd met specifieke maatregelen. De extra 10 miljoen, bovenop het al eerder beschikbaar gestelde budget van 220 miljoen euro, biedt ruimte voor nieuwe aanvragen van gemeentes.

Spoorveiligheid

Nederland behoort tot de top 3 van Europa als het gaat om spoorveiligheid. Om de veiligheid verder te verbeteren en om tragische ongevallen zoals onlangs in Hooghalen te voorkomen is continue inzet van alle betrokken partijen nodig. De staatssecretaris doet daarbij een beroep op provincies, gemeenten, landeigenaren en spoorbeheerder ProRail. Daarnaast gaat ProRail in kaart brengen welk budget nodig is om ook in de toekomst de overwegenaanpak voort te zetten.

Aantal slachtoffers met 70% afgenomen

Door de inzet vanuit het Rijk, ProRail en decentrale overheden zijn Nederlandse overwegen de afgelopen jaren veiliger geworden. Zo nam sinds 2000 het aantal slachtoffers van ongevallen op overwegen af met 70%. Verschillende kabinetten investeerden door de jaren heen zo'n 680 miljoen euro in overwegveiligheid