Eindhovenaar aangehouden op verdenking van poging moord in Den Haag

Een 52- jarige man uit Eindhoven aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident op 6 mei in de Hendrik Zwaardecroonstraat in Den Haag. De man zat tot nog toe ‘in alle beperkingen’ wat inhoudt dat hij alleen contact mocht hebben met zijn advocaat. In deze fase zijn politie en OM ook terughoudend in de communicatie. Vandaag heeft de raadkamer van de Haagse rechtbank zijn voorarrest met 90 dagen verlengd en de beperkingen opgeheven.