KHN: Horeca heeft weinig vertrouwen in de corona-aanpak van het kabinet

De beheersing van het coronavirus heeft een enorme impact op de horecabranche. De grote gevolgen voor de sector komen voort uit overheidsmaatregelen, zoals de tijdelijke sluiting van eet- en drinkgelegenheden, reisbeperkingen en adviezen om thuis te blijven. Nu sinds 1 juni de horeca weer beperkt open is - 93% opende op 1 juni haar deuren - , krijgen ondernemers een nieuwe kijk op de effecten van de crisis en de toekomst. Uit representatief onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) onder al haar leden blijkt dat zij zeer weinig vertrouwen hebben in de overheidsaanpak van de coronacrisis in de horeca. Bijna driekwart van de horecaondernemers vindt dat VVD hun belangen het beste behartigt.

Weinig vertrouwen in horeca-aanpak kabinet.

In het onderzoek is horecaondernemers gevraagd hoeveel vertrouwen zij hebben in het kabinet en de politiek als het gaat om de bestrijding van de coronacrisis. De wijze waarop het kabinet de coronacrisis als geheel aanpakt, wordt door een ruime meerderheid van de horecaondernemers gewaardeerd. Een derde zegt veel vertrouwen te hebben in de manier waarop het kabinet de crisis aanpakt. Slecht 16% heeft daar (helemaal) geen vertrouwen in. Echter staat dit algemene vertrouwen wel in schril contrast met het vertrouwen dat horecaondernemers hebben in de wijze waarop het kabinet de crisis in de horeca aanpakt. Slechts één op de acht ondernemers (12%) heeft (veel) vertrouwen in de horeca-aanpak van het kabinet. Ruim één derde (34 %) heeft daar juist (helemaal) geen vertrouwen in. Iets meer dan de helft (53%) zit ertussenin en heeft ‘enig’ vertrouwen in het horeca-beleid van het kabinet. Afhankelijk van de vervolgbesluiten van het kabinet kan dit sentiment kantelen.

VVD behartigt belangen horeca als beste

Ook is horecaondernemers gevraagd aan te geven welke drie partijen de belangen van de horeca het best behartigen. Hier lijkt 46% geen antwoord op te kunnen geven. Ondernemers die hier wel ‘zicht’ op hebben, geven aan dat VVD met 74% duidelijk het grootste vertrouwen geniet. Forum voor Democratie en PVV worden door respectievelijk 25% en 21% van de ondernemers genoemd als goede belangenbehartigers voor de horeca.

Veel problemen bij uitvoering corona maatregelen

De grote gevolgen voor de branche komen voort uit overheidsmaatregelen en de beperkingen die de horeca zijn opgelegd. Zo ervaart een grote meerderheid (63%) van de ondernemers dat het in de dagelijkse praktijk moeilijk is om de maatregelen uit te voeren. Het valt hen echt tegen. Vrij snel na de heropening op 1 juni jl. kreeg KHN al de eerste signalen dat de anderhalve meter regels niet rendabel zijn. Dat wordt door de enquête bevestigt. In de uitvoering van de maatregelen blijkt de beperking van het aantal gasten aan tafel (max. 2 personen of een gezamenlijk huishouden) het grootste struikelblok. Maar liefst 80% noemt dit als een van de drie voornaamste problemen. Daarnaast noemt meer dan de helft het maximale aantal van 30 gasten binnen en het feit dat gasten zich niet aan de anderhalve meter maatregel houden als grote problemen.

Kabinet aan zet om vertrouwen horeca terug te winnen

Al eerder heeft KHN het kabinet opgeroepen om samen te werken aan een roadmap voor verdergaande versoepelingen, met nieuwe oplossingen die recht doen aan het huidige maatschappijbeeld en de gezondheidscijfers. Omdat het kabinet daar niet aan tegemoet kwam heeft KHN het kabinet afgelopen vrijdag laten weten de gesprekken per direct op te schorten. Het kabinet is nu aan zet om het vertrouwen van de horeca terug te winnen. Het liefst ziet KHN dat gebeuren doordat versneld verregaande versoepelingen worden doorgevoerd. Liefst tijdens de persconferentie van aanstaande woensdag waarbij de maatregelen per 1 juli bekend worden gemaakt. Kan of wil het kabinet dat niet, dan zal de horeca financieel ruimhartiger moeten worden gecompenseerd.