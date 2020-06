Zeven aanhoudingen voor mishandeling politiehonden na tv-programma

Maandagochtend heeft de politie zeven personen aangehouden op verdenking van dierenmishandeling. 'Aanleiding van de aanhoudingen is een uitzending van het tv-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman op 19 maart 2020 waarin beelden werden getoond van ernstige mishandelingen van pakwerkhonden op drie locaties van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging', zo meldt de politie maandag.

Diervriendelijk africhten

De politie benadrukt dat deze vereniging geen onderdeel is van de politieorganisatie en dat de politie ernaar streeft alleen zaken te doen met mensen die honden op diervriendelijke wijze africhten. Na het zien van de beelden startte de politie een onderzoek, waarbij de tv-beelden zijn geanalyseerd, getuigen werden gehoord en aangiftes werden opgenomen.

Vier honden in beslag genomen

De aangehouden personen wonen in de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Elburg. 'Bij de aanhoudingen zijn vier honden in beslag genomen. De honden zijn ondergebracht in een passende opvanglocatie. Ook werden prikkettingen en andere verboden voorwerpen zoals stroomattributen in beslag genomen', aldus de politie.

Gehoord

Alle aangehouden personen worden over hun aandeel gehoord, waarna een dossier wordt opgemaakt. Het dossier wordt verzonden naar het OM voor de verdere strafrechtelijke afhandeling.

Mishandelingen

Als bekend is dat een africhter dieren mishandelt, dan zal de politie bij deze africhter geen honden meer afnemen. De politie heeft eerder al aangegeven geen zaken meer te doen met de africhters die op de beelden te zien zijn waarvan de identiteit bekend is.