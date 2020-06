2300 arbeidsplaatsen op de tocht bij NS

Eerder werd bekend dat NS verwacht over 5 jaar 4,7 miljard euro aan inkomsten mis te lopen als gevolg van de coronacrisis. NS verwacht, door ander reisgedrag en economische krimp, dat pas na 2024 de reizigersaantallen weer op het niveau van 2019 zijn. Ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk om het bedrijf hier op in te richten en weer financieel gezond te krijgen. Tot 2025 verwacht NS 1,4 miljard euro te moeten besparen. Dat is noodzakelijk om het treinkaartje ook in de toekomst betaalbaar te houden en noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen voor de reiziger.

NS houdt er rekening mee dat er tot 2025 ongeveer 2.300 arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. In diezelfde periode (2020 - 2025) gaan ongeveer 2.500 NS’ers met pensioen.

NS-top levert salaris in

De Raad van Bestuur levert 10% van hun vaste salaris in. Ook de Raad van Commissarissen levert 10% van hun vergoeding in. Ze hebben hiertoe besloten vanwege de financiële impact van de coronacrisis op NS. Dit besluit over de beloning van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen geldt vanaf heden tot en met december 2021. NS keert daarnaast over de jaren 2020 en 2021 voor het hoger management geen variabele beloning uit.

Vanaf 1 juli 2020 verwacht NS weer meer reizigers te verwelkomen. Tegelijkertijd hebben de afgelopen 3 maanden enorme impact gehad en duurt het naar verwachting nog jaren tot we weer de reizigersaantallen van het topjaar 2019 hebben.