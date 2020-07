Inbreker neemt geld en chocoladereep mee

Agenten hielden maandagochtend 13 juli rond 05:00 uur een man aan op verdenking van inbraak bij twee winkels. Ze troffen een geldbedrag en een reep chocola tussen zijn spullen aan. Nadat bleek dat de reep chocola hetzelfde was als de repen die verkocht worden in een van de winkels, werd hij als verdachte van inbraak aangehouden.

De inbraak werd opgemerkt door een bewoner van de Molenstraat. Hij werd wakker toen hij klappen hoorde en een man zag die tegen het raam van een winkel in de straat trapte om vervolgens de winkel binnen te gaan. De bewoner belde direct 1-1-2 om de inbraak te melden. Hij kon zien dat de inbreker vluchtte richting het Noordeinde.

Agenten zijn direct richting het Noordeinde gereden en kwamen daar een man tegen die een paar honderd euro op zak had en een noten-chocolade reep. Deze reep en de houdbaarheidsdatum van de reep kwam precies overeen met de repen die in de winkel werden verkocht. Ook bleek dat er in nog een winkel op het Noordeinde was ingebroken. De man is aangehouden als verdachte van bedrijfsinbraak. Het gaat om een 41-jarige man uit Westzaan.