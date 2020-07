Vernieuwd en vertrouwd, de Babyzen YoYo 2

Je bent nog maar net bekomen van het blije nieuws dat jullie een kind krijgen en dan word het verwarrend. Er is veel te regelen en te kopen zodat je goed voorbereid bent op de komst van jullie baby. Maar wat moet je kopen? Veel mensen zullen je van vele goedbedoelde adviezen voorzien. Vooral in de aanschaf van een kinderwagen. Een kinderwagen aanschaffen is dan ook belangrijk voor de veiligheid en rust van jullie kind.

Gelukkig is er nu de Babyzen YoYo 2, de opvolger van de populaire Babyzen YoYo. De oorspronkelijke Babyzen staat al bekend als een uiterst stevige en lichtgewicht kinderwagen. Gemakkelijk te tillen, gemakkelijk te besturen en zeer comfortabel voor de kleine. Deze kinderwagen is met een hand te besturen en compact in te klappen zodat hij niet gelijk de gang bij de voordeur verspert of ruimte inneemt.

Babyzen YoYo 2 Accessoires, van koffiekophouder tot parasol

Bij Babyzen hoef je jezelf nergens meer zorgen over te maken. Je moet immers al zoveel onthouden. Welke ouder herkent het niet dat je ergens van huis bent en je bent bezig de luier te verschonen, maar je bent vergeten de billendoekjes in de tas te stoppen. Babyzen denkt niet alleen aan de comfortabele kinderwagen. Nee, ook aan de luiertas die aan de kinderwagen vast kan is aan gedacht. De Babyzen YoYo 2 kan uitgerust worden met vele accessoires die jou en de baby van alle gemakken voorzien. Een benendekentje een parasol, een muskietennet, zelfs een koffiekop houder voor de koffie van de pappa of mamma kan aan de kinderwagen worden gehangen. Ook is de duwstang van de kinderwagen op verschillende manier in te stellen zodat pappa en mamma geen rugklachten door het duwen van de kinderwagen oplopen. Kortom die ene kinderwagen is eigenlijk het belangrijkste item voor de eerste jaren van je kind. Makkelijk en snel zodat je niet dagenlang op zoek hoeft te gaan naar de aparte onderdelen. Bij de Babyzen YoYo 2 is het frame het belangrijkste om te hebben. Met een adapter is het autostoeltje ook aanpasbaar aan het frame van de Babyzen.

De verbeteringen

De oorspronkelijke Babyzen YoYo stond al bekend als stevig en lichtgewicht maar is verbeterd. De Babyzen YoYo 2 is met een hand op te vouwen tot een handig pakketje dat in elke auto past. De kinderwagen is te gebruiken tot jullie kind 13 Kg of 75 cm is. De baby zal zich in deze tijd comfortabel voelen in de ondersteunende kuip van de kinderwagen. Rij je vaak over hobbelige wegen in jouw stad of dorp? Geen probleem de Babyzen YoYo 2 heeft uitstekende schokbreker waardoor de baby rustig verder kan slapen en niets voelt. Als de baby ouder wordt is het niet nodig om het frame van de Babyzen weg te doen. Je kan er nog lang plezier aan beleven door het verwisselen naar de Babuzen 6+ over te stappen. De Babyzen YoYo 2 is ook in verschillende kleuren te krijgen. Van zwart tot vrolijk roze en blauw ingeval je een jongetje of meisje krijgt.

Wees van alle gemakken voorzien met de nieuwe Babuzen YoYo. Voor zowel de ouder als de baby betekent deze kinderwagen gemak rust en bewegingsvrijheid.