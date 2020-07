Reusachtige silo's over Ringvaart bij de Aalsmeerderbrug

Vrijdagmiddag rond 13.30 uur kwam er wel een heel bijzonder transport te water voorbij over de Ringvaart bij de Aalmeerderbrug in Aalsmeer. Een ponton werd door twee sleepboten voortbewogen met daarop 5 reusachtige silo's van elk 23 meter hoog.

Foto's

Voor de weggebruikers die noodgedwongen moesten wachten voor de brug weer eens wat anders dan een binnenvaartschip of een jacht in aanbouw dat voorbijkwam op het water. De mobieltjes werden dan ook massaal gepakt en menigeen legde het bijzondere tafereel vast.

Reeks van transporten

Het was niet het eerste transport dat 'onder' de Aalsmeerderbrug langsvoer. Precies drie weken geleden passeerde het eerste transport met 5 silo's dat eerder die dag vanuit het Noord-Hollandse plaatsje 't Zand vlakbij Schagen was vertrokken met bestemming de haven van Antwerpen. De silo's worden daar gebruikt om plantaardige olie in op te slaan. Totaal zullen er 14 van deze transporten gaan plaatsvinden en gaat het in totaal dus om 70 silo's, zo liet de Nieuwe Meerbode toen al weten.

