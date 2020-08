Grote zoekactie bij Noordwijk. Drenkeling (25) in Rotterdam. Kind door omstanders gered Amsterdam

Meerdere boten van de KNRM werden te water gelaten om de vermiste personen te zoeken. Vanuit Noordwijk werden twee kleine en een grote boot in het water gelaten. Ook vanuit Zandvoort, Scheveningen en Katwijk werden boten te water gelaten om deel te nemen aan de zoektocht.

Na enige zoekwerk werden de kajakkers gevonden. Zij verkeerden niet in de problemen en konden zelf weer verder varen.

25-jarige man verdronken in Rotterdam. Kind gered in Amsterdam

Bij de Zevenhuizerplas in Rotterdam-Nesselande is een 25-jarige man overleden, meldt de politie. Hij was de tweede drenkeling die er vandaag uit het water was gehaald.

In Amsterdam is een 6-jarig jongetje op IJburg door omstanders gered. Hij is daarna door een van hen gereanimeerd. Het jongetje is met ademhaling overgebracht naar het ziekenhuis.