Agressieve man gooit tijdens aanhouding strijkplank richting agenten

Vrijdagmiddag hebben agenten in het Brabantse Werkendam rond 16.30 uur een 46-jarige man in zijn woning aangehouden op verdenking van huiselijk geweld. Dit meldt de politie zaterdag.

Strijkplank en trap gegooid

'De man wordt ervan verdacht die dag zijn vriendin te hebben mishandeld in hun woning in Werkendam', aldus de politie. De verdachte werkte niet mee aan zijn aanhouding, gooide een strijkplank en een keukentrapje in de richting van politiemensen en een agent raakte gewond.

Aanhouding

Agenten vertellen de man in zijn woning dat hij is aangehouden op verdenking van huiselijk geweld. Op dat moment rent hij er vandoor richting de tuin. Politiemensen rennen achter hem aan en zien hem in de tuin verschillende voorwerpen in hun richting gooien. Een agent kan nog net wegspringen voor een trap en een strijkplank.

Pepperspray

Omdat de Werkendammer niet naar de agenten luistert en geweld tegen hen gebruikt, spuiten ze pepperspray in zijn richting. Ondanks de pepperspray blijft hij agressief tegen de politiemensen en daarom roepen ze opnieuw dat hij moet meewerken. In plaats van hier gehoor aan te geven, komt hij agressief op hen af.

Agent gewond

Daarop besluiten agenten hun wapenstok te trekken. Ook tijdens het aanbrengen van de handboeien werkt de man allesbehalve mee en raakt zelfs een agent gewond aan de arm. Twee politiemensen hebben aangifte van poging zware mishandeling tegen de verdachte gedaan. De man zit vast en er is een zorgmelding opgemaakt.