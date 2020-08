Beleggen en het coronavirus?

De afgelopen periode zal je als belegger wat meer op je beleggingsrekening hebben gekeken dan de maanden ervoor. Het coronavirus zorgt ervoor dat de beurzen de afgelopen periode in het rood stonden, maar inmiddels ook weer de weg omhoog hebben gevonden. Zal dit zo blijven of komt er weer een daling? Komt er een tweede golf? Het voorspellen van de markt is niet te doen. Het analyseren van de markt hebben we wel wat aan. Zo kunnen we analyseren dat een crisis gemiddeld wel tweeënhalf jaar kan duren. Daarnaast wijst de geschiedenis uit dat een crisis ongeveer om de 10 jaar terug komt. Dat kan je zien in een overzicht van de crisissen hieronder: 1987 – Aandelen, valuta en onroerend goed 1998 – Azië crisis 2008 – kredietcrisis 2010 – Eurocrisis 2020 – Coronacrisis

Nu is de vraag hoe lang zal de coronacrisis duren? Maar wellicht nog belangrijker hoe komt je beleggingsportefeuille door de crisis? De impact op je rendement is al geweest en wellicht zie je het al weer wat herstellen. Het is belangrijk vooral aan de lange termijn te denken bij een eventuele herhaling van deze beweging. Zo ook nu die je namelijk dat het herstel al goed heeft ingezet. Als je bent uitgestapt in crisis en niet bent ingestapt heb je nu een gat in je portefeuille. Was je blijven zitten dan zie je een redelijk herstel. Benieuwd naar wat tips om de rust te bewaren en zo goed te kunnen handelen bij een eventuele nieuwe crisis?

Kijk naar je einddoel

Mocht je gaan starten met beleggen, dan doe je als het goed is voor de lange termijn. In de tijd dat je aan het beleggen bent gaat de markt waarschijnlijk al een aantal keer omhoog, maar ook een aantal keer omlaag. Er is namelijk altijd wel iets wat speelt in de wereld, nu het coronavirus, maar denk ook aan de handelsoorlog tussen de VS en China of de crisis in Italië. Belangrijk is om te beleggen met geld dat je niet nodig hebt op de korte termijn, maar beleg met geld wat je voor een langere periode kan missen. Zo kan je deze mindere periodes overwinnen.

Bespreek de crisis

Nu de beurzen zo schommelen zal je je afvragen of je had moeten uitstappen, dit is een keuze die je alleen zelf kan maken. Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat het timen van de beurs ook voor een specialist niet te doen is. Hou vooral vast aan de strategie die je gekozen hebt, dat is waarschijnlijk een doel op de lange termijn. Het kan verstandig zijn om je beleggingscoach te bellen en de situatie te bespreken.

Neem de tijd

Een crisis heeft tijd nodig om te herstellen, dit is ook van belang voor je beleggingsportefeuille. De tijd die het nodig heeft om te herstellen is lastig in te schatten, maar het blijkt uit cijfers van bijvoorbeeld de AEX dat de markt op termijn altijd weer aansterkt en daarmee ook je beleggingsportefeuille. Bij een dalende beurs is het aantrekkelijk om in te gaan stappen, ook dit is echter lastig te timen, wat hierbij wel slim kan zijn is gespreid instappen.