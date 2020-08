Vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden in Annen

Aan De Bulten in het Drentse Annen, aan de rand van het waterwingebied van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) vond een terreinbeheerder van de WMD dinsdagochtend verschillende vaten en andere materialen waarvan wordt vermoed dat het om drugsafval gaat. De politie en brandweer zijn direct ingeschakeld. De omgeving is afgezet met linten.

Afval wietplantage

Experts van de brandweer en forensische opsporing doen onderzoek naar de inhoud. "Zoals het er nu op lijkt gaat het niet om chemische stoffen. Ook laat de brandweer weten dat er niets lekt", zegt Annemoreen Ooms van de WMD. "Vermoedelijk gaat het om afval van een wietplantage."

Onderzoek

De politie vermoedt dat er nog enige tijd nodig is om het op te ruimen. Waar het afval vandaan komt is niet bekend, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. De politie waarschuwt mensen om alert te zijn op bestelauto's of kleine vrachtwagens op een niet voor de hand liggende plaats, zoals het bos of buitengebied.