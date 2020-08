Man (28) uit België doodgestoken in Eindhoven, verdachte (31) aangehouden

Vechtpartij

Het incident gebeurde woensdagavond op de Woenselse Markt rond 22.00 uur bij een café. 'De persoon die de melding naar de politie maakte sprak van een vechtpartij tussen twee mannen en het slachtoffer. Het tweetal is vervolgens gevlucht', aldus de politie.

Traumahelikopter

De medische hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer eerste medische hulp te geven. Daarbij werd ook een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer is ondanks deze hulp kort na het incident aan zijn verwondingen overleden.

Zoekactie

De politie startte een zoekactie naar de verdachten. De politie liet weten dat er onduidelijk was of er één of twee verdachten in beeld zijn. 'We zijn in ieder geval op zoek naar een lichtgetinte man in een lichtkleurige korte broek en ontbloot bovenlichaam', zo meldde de politie.

Aanhouding verdachte

De politie meldde donderdagochtend date er vannacht een verdachte is aangehouden. 'Het gaat om een 31-jarige man uit Eindhoven. Hij is ingesloten op het bureau en wordt verhoord', aldus de politie.