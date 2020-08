Man (28) die uit Scheldekraan viel aan verwondingen overleden

De 29-jarige man, die zondagochtend 9 augustus door een ongeluk uit de Scheldekraan viel, is woensdagavond in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dit heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

Ongeval

Het politieonderzoek was reeds afgesloten. Hieruit is gebleken dat de man uit Oost-Souburg in de kraan was geklommen en toen naar beneden is gevallen door een ongeval.