Dode man in woning gevonden Sint-Michelsgestel

Uit eerste onderzoek gaat de politie uit van een misdrijf en heeft de omgeving afgezet. De brandweer heeft witte schermen voor de woning geplaatst.

De afzetting en de aanwezigheid van de hulpdiensten trekt veel bekijks.

Vanavond rond 18.30 uur troffen we een dode man aan in een woning aan de Regent Smitsstraat in #SintMichielsgestel. We gaan uit van een misdrijf. Op dit moment is nog veel onduidelijk. We zijn gestart met een groot onderzoek. pic.twitter.com/j8NYRiBtpa