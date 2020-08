Bestuurder auto gearresteerd na achtervolging

De achtervolging begon nadat de man met hoge snelheid er vandoor was gegaan, toen hij in Geleen een politieauto had gezien. De politie zette daarop de achtervolging in, waarbij zowel voertuigen van de politie-eenheid Limburg als van de Landelijke Eenheid waren betrokken. De man reed tijdens de achtervolging tot tweemaal toe in op een auto van de politie. Bij de achtervolging werd met hoge snelheden gereden. Op de Hassseltsebaan bij Sittard kon de man door de politie worden klemgereden. Hij is aangehouden en zal nader worden verhoord. Meer informatie over de bestuurder is momenteel nog niet bekend.